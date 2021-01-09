استشاري تغذية تشرح فوائد الشوفان: يحافظ على نسبة السكر ويشعرك بالشبع

قالت الدكتورة هبة عبداللطيف استشاري التغذية العلاجية، إن الشوفان له 8 فوائد رئيسة، واحدة منهم فقط هي التي تتعلق بالحميات الغذائية، مشددة على أنه يجب أن يكون جزءا من الوجبات الرئيسة الثلاث في اليوم نظرا لتعدد فوائده وواحدة منهم لها علاقة بشكل مباشر بالريجيم، إذ أنه يحتوي على مضادات كثيرة للأكسدة وأنواع معينة من الألياف لها علاقة بتخفيض مستوى الكوليسترول والدهون منخفضة الكثافة التي لها علاقة بتصلب الشرايين، وبالتالي إذا تم أخذه بصفة مستمرة يحسن من مستوي الكوليسترول في الدم، إذ تمنح الجسم 20% من الألياف التي يحتاجها طول اليوم.

الشوفان يحافظ على مستويات السكر

وأضافت هبة، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الشوفان يحافظ على مستويات السكر، مشيرة إلى أنه يفضل استخدام ملعقة عسل صغيرة إذا أراد متناول الشوفان أن يحصل على طعم رائع وذلك بدلا من السكر أو ملعقة سكر صغيرة.

تناول الشوفان لا يسبب ارتفاعا شديدا في السكر

وتابعت، بأنه يمكن تناول الشوفان في أي وقت، إذ أنه لا يؤدي إلى الإرتفاع الشديد في السكر بعد تناول الوجبات كما أن هضمه يستغرق وقتا طويلا من الجسم بسبب وجود أنواع معينة من الألياف، لذلك فهو يصلح للاستخدام من قبل مصابي بمرض السكري.

الشوفان أكثر وجبة بالإفطار تسبب الشبع

وأردفت، «وفي دراسة، حصل الشوفان على المركز الأول في وجبات الإفطار التي تسبب الشبع، والمركز الثالث بصفة عامة على مستوى الوجبات التي تسبب الإشباع بسبب الألياف الخاصة التي يحتوي عليها أما عن الانتفاخ فإن هذا الأمر متعلق بالناس ولا يرتبط بالشوفان بالضرورة ويمكنهم استخدام الشوفان سريع التحضير».