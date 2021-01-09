موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الأسباني والقنوات الناقلة

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره غرناطة، اليوم السبت الموافق 9 يناير الجاري، في إطار مباريات ذهاب الأسبوع الـ18 من الدوري الأسباني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة

تقام مباراة برشلونة وغرناطة على ستاد «ملعب واندا ميتروبوليتانو»، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON SPORTS، بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي والمعلق الرياضي علي محمد علي.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة

وتنطلق مباراة برشلونة وغرناطة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الأسباني

يحتل فريق برشلونة المركز الرابع في الدوري الأسباني برصيد 31 نقطة، بينما فريق غرناطة بالمركز السابع برصيد 24 نقطة.

التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد غرناطة

ومن المتوقع أن تفتقد خطة برشلونة لثنائي الدفاع كليمينت لينجليت للإيقاف، وجيرارد بيكيه للإصابة، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ألبا، أراوخو، مينجويزا، دست.

الوسط: بيانيتش، دي يونج، بيدري.

الهجوم: عثمان ديمبلي، ميسي، جريزمان.