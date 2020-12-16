موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصل عشاق الساحرة المستديرة عن المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقي برشلونة وريال سوسيداد، مساء اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، في إطار منافسات الأسبوع الـ19 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

ومن المقرر أن تقام المباراة بدون جمهور، وفقا لاتباع الإجراءات الاحترازية، التي تتبعها السلطات منعًا لتفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وتنطلق مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس، والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد فور انطلاقها، عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، ويدير المواجهة الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز على ملعب الكامب نو في برشلونة.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، أروخوا، لينجليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، كوتينيو.

خط الهجوم: ميسي، جريزمان، بيدري.

ترتيب برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ويأتي ترتيب النادي الكتالوني "برشلونة" الذي يدخل المباراة وهو في المركز الثامن في سلم ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، لكن النادي الباسكي «ريال سوسيداد» يتصدر ترتيب الليجا بـ26 نقطة.

اسدعاء لاعبي برشلونة للمشاركة الليلة

واستدعى مدرب فريق برشلونة رونالد كومان 22 لاعبًا لمواجهة سوسيداد، الليلة، في اللقاء المقدم من الجولة التاسعة عشر من الليجا، وقد شهدت القائمة استمرار غياب كلاً من جيرارد بيكيه، عثمان ديمبلي، سيرجي روبرتو، أنسو فاتي بسبب الإصابة.

يذكر أن إيمانول الجواسيل، المُدير الفني لفريق ريال سوسيداد، أكد أن كلاً من ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان إذا وصلا لقمة مستواهما فإن ذلك سيجعل من برشلونة فريقاً غير قابل للإيقاف، وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية.