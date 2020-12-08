موعد مباراة برشلونة ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقي برشلونة ويوفنتوس، مساء اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر الحالي، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، في نسخة الموسم الحالي 2020-2021.

موعد مباراة برشلونة ضد يوفنتوس

وتنطلق مباراة برشلونة ضد يوفنتوس على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس، والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد يوفنتوس

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد يوفنتوس فور انطلاقها، عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، ويدير المواجهة تحكيميًا الألماني توبياس ستيلر.

ويشهد اللقاء صدامًا خاصًا بين ليونيل ميسي قائد البلاوجرانا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم السيدة العجوز، خاصة أنهما اللاعبان الأبرز خلال السنوات الماضية على الساحة الأوروبية والعالمية.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويحتل البارسا الصدارة برصيد خمس عشرة نقطة، ويطارده يوفنتوس باثنتي عشرة نقطة وضمن الفريقان تأهلهما لثمن النهائي، ويأتي دينامو كييف الأوكراني وفرينكفاروزي في المركز الثالث والرابع بالترتيب، ولكل منهما نقطة وحيدة.

ويتطلع الفريقان في هذه المواجهة لتحقيق الانتصار، من أجل التأهل لدور الـ16 كمتصدر للمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، وتفادي مواجهة المتصدر في المجموعات الأخرى.

ويدخل برشلونة، هذه المواجهة مكتفيًا بالتعادل أو الفوز أو حتى الخسارة 0-1، ليتأهل لثمن النهائي كمتصدر لمجموعته، في حين لا يوجد خيار أمام يوفنتوس، سوى الفوز بفارق أكثر من هدفين، ليتساوى في عدد النقاط مع البارسا ويقتنص المركز الأول بفارق المواجهات المباشرة.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام يوفنتوس

ومن المتوقع أن يبدأ أصحاب الأرض بقيادة الهولندي رونالد كومان، اللقاء، بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: دست، لنجليت، مينجيزا، ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: ميسي، جريزمان، برايثوايت.

التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس أمام برشلونة

ومن المتوقع أن يبدأ أندريه بيرلو المدير الفني ليوفنتوس اللقاء، بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوادرادو، دي ليخت، بونوتشي، ساندرو.

خط الوسط: رامزي، ميلو، رابيو، كييزا.

خط الهجوم: موراتا، رونالدو.