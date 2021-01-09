وجه بإصلاح التلفيات في شقتي يا وزير الإسكان

اسكن في إحدى شقق مدينة العبور بمحافظة القليوبية، فوجئت عقب استلامي الشقة بسوء حالة التشطيبات، وضعف سيراميك الأرضيات الذي ينكسر بمجرد التحميل عليه، بالإضافة إلى هبوط أرضية الحمام، تقدمت بشكوى إلى جهاز مدينة العبور فتمت إحالتي للشركة المنفذة، وبالفعل قام المسؤول بالشركة بإصلاح جزء من السيراميك المكسور، وامتنع عن إصلاح باقي الأجزاء بحجة أن لون السيراميك غير متوفر لدى الشركة، وللأسف حتى الآن لا تزال المشكلة قائمة، والتكسير داخل الشقة مستمر، ولا يوجد أي حل، أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان توجيه السادة المسؤولين في الجهاز والشركة المنفذة إصلاح التلفيات الموجودة في شقتي في أسرع وقت ممكن.

حازم عمر محروس