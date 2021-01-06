بريد الوطن.. ملحوظة فرعونية: عمر الحضارة المصرية

اجتهد العلماء والباحثون فى اكتشاف الحضارة المصرية، ومن خلال البرديات والرسوم استطاعوا تحديد ملامح الحضارة المصرية، وأثبتت الدراسات والأبحاث أن الحضارة المصرية كانت فى أوجها منذ 7 آلاف عام، وفى نفس الوقت تجاهلت الدراسات والأبحاث ما قبل الكتابة إذ إن العلماء حصلوا على معلوماتهم من البرديات والرسوم والعلوم المسجلة على تلك المدونات، وبقليل من التأنى نجد أن المصريين لم يصلوا إلى تلك العلوم فى يوم وليلة، بالتأكيد أن المصرى عاش قبل تلك السنوات، 7 آلاف عام أخرى، وبالتالى فإن عمر الحضارة المصرية يصبح 14 ألف عام، هذا هو المنطقى أن يكون عمر الحضارة المصرية التى توصلت إلى علم عجز علماء العصر الحديث عن الوصول إليه بكل التكنولوجيا. والحضارة هى تراكم التجارب والخبرات للأجيال المتعاقبة لعقود طويلة، والثقافة هى إدراك أهمية تدوين التجارب والخبرات فى مدونات لتزيد عليها وتستفيد منها الأجيال المتعاقبة، ثم كيف تداولت الأجيال المتلاحقة علمها وعلومها وخبراتها وتجاربها لتستفيد منها الأجيال المتعاقبة؟ بالتأكيد بالتسجيل فى مدونات، وحفظها بوسائل تجعلها صالحة ليزاد عليها والاستفادة منها، وكيف تداولت الأجيال السابقة على اختراع الكتابة علمها وعلومها وخبراتها وتجاربها.

عصام عبدالصمد

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