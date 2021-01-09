راغب علامة: مشاهدة أتباع السياسيين اللي دمروا البلد أسوأ من كورونا

استنكر الفنان راغب علامة، ما يحدث من قبل السياسيين اللبنانيين من تخريب في لبنان، حتى في ظل تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال ظهورهم على شاشات الفضائيات.

السياسيون دمروا دمروا البلد

وكتب «راغب» عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلًا: «أسوأ شي عم يحصل بهالفترة إنك مضطر تقعد في البيت، بتفتح التلفزيون لتتسلى بيجيك شي أسوأ بكتير من كورونا، أتباع السياسيين اللي دمّروا البلد قاعدين عم يحكوا عن بطولات زعمائهم، وكل واحد بيتهم الأطراف الأخرى بالتدمير، والله العظيم أنهم بلا حياء».

وتابع، «أرجوكم يا شاشات لبنان ارحمونا من نفاقهم».

يُذكر أن عددًا كبير من نجوم الفن يلتزمون منازلهم خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، والذي احتاج العالم منذ حوالي سنة وما زال يحصد أرواح الكثيرين، حيث يحرصون بشكل كبير على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس.

آخر أعمال الفنان راغب علامة

يذكر أن آخر أعمال الفنان راغب علامة أغنية «أنتوا أملنا» والذي يقوم فيها بالتوعية من خطر فيروس كورونا، وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وجان ماري رياش الملحن، وسامي صعب المخرج، وبعد الانتهاء من تصوير الكليب قدم الفنان راغب علامة الشكر للجيش اللبناني والقوات الأمنية الذين أتاحوا وسهلوا له تصوير بعض اللقطات بشكل ميسر للغاية.

والمعروف عن الفنان راغب علامة أنه كثيرًا ما يهاجم الطبقة السياسية الحالية التي تحكم لبنان ولا تمثل الشعب اللبناني بأي شكل من الأشكال ولكن تمثل أتباعهم من السياسيين فقط، ما جعل الشعب اللبناني يعاني من أزمات عدة خلال الفترة الأخيرة.