راغب علامة لـ عمرو دياب: «يا أنا يا لأ» (فيديو)

نشر الثنائي الهضبة عمرو دياب والنجم اللبناني راغب علامة صورة جمعتهما سويا عبر حساباتهم الخاص بـ «السوشيال ميديا».

وعبر كل واحد منهم عن سعادته بلقاء الآخر أثناء وجود الثنائي بدبى، ونشر راغب علامة مقطع فيديو عبر خاصية «إستوري» بـ إنستجرام مع الهضبة معلقا: «يا أنا يا لأ يا عمرو» وبارك له على الألبوم الجديد معبرا عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه الألبوم، ليرد عليه عمرو دياب قائلا: «مبروك أنت كمان على الحفلة بتاعتك إمبارح».

ونشر راغب علامة صورته مع الهصبة بعدها معلقا عليها كاتبا: "لحظات خاصة سويًا بعد عام صعب مع صديقي العزيز مبروك على بعضنا النجاح ومبروك على ألبومك الجديد يا انا يا لأ شكرا لكل محبتنا لكل دعمكم !!! نحن نحبك".

وكان عمرو دياب قضى أجازته ليلة أمس في مدينة دبى ونشر فيديو على «فيسبوك» يعايد جمهوره بمناسبة العام الجديد.

وكانت آخر أغاني الألبوم الجديد «شكرا» طرحها مساء أمس، وضم الألبوم الجديد لعمرو دياب 12 أغنية وهم: «يا أنا يا لأ» من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقى، «محسود» كلمات تركى آل الشيخ، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقى، «شكراً» من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع وسام عبد المنعم.

«عايز أعمل زيك» كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكى، توزيع رامى سمير، «طبل» كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما، «بتهزر» كلمات بهاء الدين محمد، ألحان شريف الغندور، توزيع رامى سمير، «فاكرنى يا حب» كلمات صابر كمال، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، «وأنا معاك» كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقى، «يادلعوا» من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان سهم، توزيع عادل حقى.

«العشم» كلمات تركى آل الشيخ، ألحان تامر عاشور، توزيع نادر حمدى، «محسود Remix» كلمات تركى آل الشيخ، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقى، «الجو جميل» كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد يحيى، توزيع: أحمد عادل.