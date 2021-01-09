إدراج مصرف سقارة ضمن المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، أعمال رصف وتطوير طريق سقارة السياحي، بمركز البدرشين، الذي يجري تطويره بطول 1.5 كيلومتر، بدءاً من مثلث سقارة وحتى منطقة بيت الري.

وشدد المحافظ على إزالة أي تعديات على جانبي الطريق، وتحقيق أقصى استفادة من الفراغات والمساحات، بما يضمن إحداث سيولة مرورية على الطريق.

ووجه محافظ الجيزة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لإدراج مصرف سقارة ضمن مشروعات تبطين الترع والمصارف، وهو المشروع القومي الذي يجري تنفيذه على مستوى الجمهورية، وذلك لتتكامل الصورة الحضارية للقطاع بالكامل.

وتففد المحافظ طريق "سقارة - أبو صير"، موجهاً بإدراج الطريق ضمن مخطط التطوير، ووضع رؤية لتوسعة الطريق، خاصة وأنه يستخدم في الاتجاهين مع مراجعة خطوط التنظيم بالطريق.

ووجه المحافظ بتوقيع غرامة على الشركة المنفذة لأعمال تطوير ورصف الطرق بنطاق البدرشين، وذلك للقيام بإلقاء نواتج وتالف الرصف بمسار جسر الترعة، والتقاعس عن رفعها، مما يؤثر على المجري المائي.

وخلال جولته التفقدية بمركز البدرشين، طالب "راشد" برفع كفاءة سوق "ابن حزم" وتطويره، ومراعاه البنية التحتية له، لتحقيق الاستغلال الأمثل للسوق، الذي يحتوي على 145 باكية لطرحها للشباب، لخلق فرص عمل لهم.

كما حرص المحافظ على تفقد حالة النظافة والإشغالات والحالة العامة للطرق، بنطاق مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية، مشدداً على رؤساء المراكز برفع كفاءة النظافة ومتابعة التزام المحال والمطاعم بمواعيد الغلق والطاقة الاستيعابية وعدم السماح بأي أعمال بناء مخالف.

رافق المحافظ، خلال الجولة، كل من نائبه، إبراهيم الشهابي، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، ومحمود زين، رئيس مركز ومدينة البدرشين، ومجدي محب، رئيس مدينة الحوامدية، ومحمود فؤاد، رئيس مركز أبو النمرس.