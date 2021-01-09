البحر الأحمر تستعد لمبادرة العزل المنزلي بـ35 فريقا طبيا

أكد وكيل وزارة الصحة في محافظة البحر الأحمر، الدكتور تامر مرعي، اليوم السبت، أن مديرية الصحة انتهت من وضع التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتطبيق المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى العزل المنزلي من مصابي كورونا، والتي من المقرر أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من غد الأحد.

وقال وكيل وزارة الصحة إنه تم تجهيز 35 فريقاً طبياً لمتابعة المصابين بفيروس كورونا أثناء خضوعهم للعزل المنزلي، حيث تم تقسمهم إلى مجموعتين، بحيث تتولى المجموعة الأولى متابعة المريض بمنزله تليفونياً، والمجموعة الثانية تجري زيارات منزلية للمرضى، وتشمل قياس درجة الحرارة وعمل المسجات والمتابعة الصحية.

ولفت "مرعي" إلى انه في حالة احتياج المريض للرعاية الصحية الفائقة، سيتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات العزل بالمحافظة.

وبينما أكد وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر أنه تم تجهيز وحدة صحة الأسرة بالأحياء، للبدء في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، للفئات المحددة من قبل وزارة الصحة، وهي أطباء العزل وأصحاب الأمراض المزمنة، فقد أوضح أن وزارة الصحة خصصت موقع للتسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح، مناشداً أصحاب الأمراض المزمنة لسرعة التسجيل للحصول على اللقاح.

وأكد "مرعي" على توافر الأكسجين بجميع مستشفيات البحر الأحمر، لافتاً إلى أنه تم تشكيل فرق فنية وطبية تجري المرور على المستشفيات، لمراجعة توافر الأكسجين، ومراجعة أقسام العزل والإجراءات الاحترازية لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة الغردقة شفاء "الأنبا إيلاريون"، أسقف البحر الأحمر، من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج مسحته سلبية للمرة الثانية على التوالي، بعد خضوعه للعزل الطبي منذ ما يقرب من 10 أيام في أحد المستشفيات الخاصة شمال مدينة الغردقة.