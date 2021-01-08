تشكيل غرفة عمليات لمتابعة معدلات الأكسجين بمستشفيات البحر الأحمر

شكلت صحة البحر الأحمر غرفة عمليات مركزية بالمديرية، لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك وتوزيع الأكسجين بالمحافظة، والتأكد من توافر المخزون الكافي وتحديد لجنة فرعية فى كل مستشفى مسئولة عن متابعة الموقف على مدار الساعة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح صحفي، اليوم، إن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمراقبة معدلات استهلاك وتوزيع الأكسجين، والتأكد من وجود عدد كافى من الأسطوانات، مؤكدا أن مستشفيات المحافظة لم تتعرض لأزمة في الأكسجين.

وأضاف أن جرى تكليف لجان فرعية فى كل مستشفى لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وعرض تقرير يومي أولًا بأول بالكميات الموجودة، لسرعة التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي نقص قد يحدث.

جدير بالذكر أن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أجرى جولة بمستشفى الغردقة العام، وقت الإمداد وملئ خزان الاكسجين، أمس، رافقة مدير المستشفى ومدير أدارة المستشفيات ومدير مكافحة العدوى وفريق من الادارة الهندسية لمتابعة الوضع الحالي والتواصل مع الشركة الموردة للتأكيد على وصول الأكسجين في الوقت المحدد.

كما عقد اجتماعا بمديرى المستشفيات الخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد Covid-19 والتنسيق على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمؤكدة بأقسام العزل في المستشفيات الخاصة.

وشدد على ضرورة متابعة توافر الأكسجين بالمستشفيات والتأكد من معرفه القائمين بالعمل وإجراءات متابعه منظومة الاكسجين، بالإضافة إلى متابعة السجلات بالمستشفيات الموضح بها حالات العزل المنزلي التي تم الكشف عليها بعيادات الفرز وأسباب اختيار الأطباء للعزل المنزلي وموضح به وجود عوامل خطورة من عدمه