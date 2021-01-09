البرلمان العربي: الأمة تحتاج إلى رؤية موحدة للدفاع عن قضايانا العالقة

قال عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إن الأمة العربية الآن تمر بأحلك ظروفها والمشاكل العربية في ازدياد، ولكن في نفس الوقت نرى الكثير من المبادرات العربية الشجاعة والقوية ترد الأمور إلى نصابها، مشيرا إلى أن البرلمان العربي يسعى أن يتبنى القضايا العربية بشكل مخلص واضح وقوي للدفاع عن القضايا العربية بأكملها وليس قضية بعينها ولكن نتبنى كل القضايا العربية.

البرلمان العربي يسعى إلى لم الشمل العربي ودعم العمل المشترك

وأضاف العسومي، خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية صدى البلد، أن البرلمان العربي يسعى لأن يكون له دور مؤثر في لم الشمل العربي ودعم العمل العربي المشترك خاصة وأن الأخطار تحاوط الأمة العربية كبيرة، مؤكدا أنه يتطلب من الجميع أن يسعى للعمل وفق رؤية عربية واضحة للتصدي لهذه الأخطار.

لدينا الكثير من الخطط التي تبنيناها في الفترة الأخيرة

وتابع، أن البرلمان العربي يسعى أيضا لأن يكون صوت قوي ومؤثر في المحافل الدولية للدفاع عن القضايا العربية، فـ البرلمان العربي الآن في رؤيته الجديدة يسعي أن يكون له دور حقيقي وإيجابي ولدينا الكثير من الخطط التي تبنيناها في الفترة الأخيرة مثل إنشاء مركز للدبلوماسية البرلمانية الذي له دور هام في تأهيل وتطوير البرلمان العربي، إضافة إلى تبني الإستراتيجيات والدراسات التي تساهم في دعم العمل البرلماني العربي، ونسعي من خلال هذا المركز أن نقوم بدور دبلوماسي برلماني على مستوي الخارج والتنسيق مع البرلمانات المحلية، وذلك لأن البرلمان العربي يتبني مبادرات تسهم في رفع مستوي التعاقد مع الدبلوماسية البرلمانية من خلال البرلمانات المحلية.