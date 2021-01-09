تبدأ 1 فبراير.. خطوات استلام وسداد باقي أقساط 2280 وحدة لـ«سكن مصر»

أعلنت وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن بدء تسليم عدد 2280 وحدة سكنية من مشروع «سكن مصر» في مدينة القاهرة الجديدة 1 فبراير المقبل، على أن يتم تسليم الوحدات السكنية وفق أرقام العمارات وفق الأيام المحددة لها من جهة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات استلام وحدات سكن مصر، وخطوات سداد أقساط الوحدات السكنية، وفق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كالتالي:

خطوات استلام وحدات «سكن مصر»

- يقوم الفائز بالوحدة السكنية بالتوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، وسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة.

2- يتم إحضار خطاب موجه لمكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة.

3- ثم يتم تسجيل البيانات علي الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

المستندات المطلوبة لاستلام وحدات «سكن مصر»

- يقوم الفائز بالوحدة السكنية بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

- كما يجب على المتزوج أن يقوم بإحضار صورة البطاقة للزوج أو الزوجة إن وجد.

- أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.

- أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك.

- صورة إيصال سداد الوديعة.

- صورة إيصال سداد آخر قسط.​

خطوات سداد باقي قيمة الوحدة السكنية لمشروع «سكن مصر»

- يتم سداد باقي قيمة الوحدة وقدره 80 % من إجمالي الثمن.

- حيث يتم سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ التخصيص، وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة قبل الاستلام.

- ثم يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات دون فوائد.

- كما يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة السكنية.

- ويمكن سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المُعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.

- يتم سداد 2 % + «0,5% مصاريف تحصيل» ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.