غلق 2500 مقهى ومصادرة 4 آلاف شيشة بالقاهرة

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، أن حملات أجهزة المحافظة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن غلق ما يقرب من 2500 مقهى بمختلف الأحياء، بسبب كسر حظر تداول الشيشة في تلك الكافيهات، على مدار 3 شهور مضت، مع مصادرة نحو 4 آلاف شيشة من المقاهي المخالفة.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن الحملات مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ومنها حظر استخدام الشيشة في المقاهي والمطاعم، حفاظا على سلامة المواطنين.

غلق أي منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

وأشار المصدر، إلى وجود تعليمات لرؤساء الأحياء بتطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تنظم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، ووقف أي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين لارتداء الكمامة، وقيمتها 50 جنيها.

متابعة التزام المطاعم بنسبة 50%

وأوضح المصدر، أنه جاري تسيير لجان وحملات لمتابعة التزام المطاعم والكافيهات بنسبة تشغيل 50%، وتكثيف الحملات بالتنسيق مع الشرطة، وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف مدة الإغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، خاصة في ظل جهود الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته، قال اللواء أحمد جودة، رئيس حى البساتين، إن حملات أجهزة الحي مستمرة على المنشآت لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من فيروس كورونا؛ إذ ضبطت 2240 شيشة، وأغلق 12 مقهى، وحررت محاضر فورية بسبب تدخين الشيشة داخل تلك المقاهى.

وأضاف «جودة» لـ«الوطن» أن الحملات مستمرة لمتابعة مواعيد غلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات لضبط العمل، والحد من التجاوزات، وإزعاج المواطنين وترشيد استهلاك الطاقة،علاوة على منع الإشغالات والتشديد على ارتداء الكمامة في المواصلات والأماكن العامة والأسواق والتجمعات، حفاظا على سلامة المواطنين.