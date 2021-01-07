تشميع 12 كافتيريا تقدم الشيشة وغلق 20 مركزا للدروس في السويس

نفذت أحياء السويس، حملات موسعة، اليوم، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، أسفرت عن غلق 12 كافتيريا وتشميعها بالشمع الأحمر، لتقديم الشيشة للرواد، وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المقررة لمنع تفشي فيروس كورونا.

نُفذت الحملات بالتعاون مع مديرية الأمن في الأحياء الخمسة، وجرى متابعة المقاهي والكافتيريات ومصادرة «الشيش» من داخل المقاهي المخالفة.

وكان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أصدر قرارا بحظر تقديم الشيشة في المقاهي والكافتيريات والمطاعم بنطاق المحافظة وتوقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على المخالف ومصادرة جميع الأدوات المستخدمة في تقديمها مع التنبيه على غلق وتشميع أي منشأة تقدم الشيشة للرواد.

كما نظمت إدارة مرور السويس، حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للتأكد من ارتداء المواطنين للكمامات بالمواصلات العامة، وحررت 200 مخالفة لمواطنين خرقوا الإجراءات.

وفي العين السخنة، نفذ مسئولو حي «عتاقة»، حملة للتفتيش علي المطاعم والفنادق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، وجرى تحرير محاضر لأربعة مطاعم خرقت الالتزام بنسبة الإشغال المقررة بـ50%.

وأسفرت حملة لحي فيصل، عن غلق 20 مركزا للدروس الخصوصية بنطاق دائرة قسم فيصل بمدن «تعاونيات القاهرة والأمل والسلام 1ومباك 3 وتعاونيات اسبيكو والحرفيين وحي الرياض والصباح ومساكن الحرية».

كما دشنت جامعة السويس قافلة لتعقيم مقر اللجنة الطبية «القومسيون الطبي»، التابعة للتأمين الصحي، إيمانًا من الجامعة بدورها الخدمي والمجتمعي في ظل الظروف الراهنة.

وفي السياق طهرت إدارة الأمراض المتوطنة التابعة لمديرية الصحة، لمسجد الكبير بحي فيصل، وسيارة الإسعاف المخصصة لنقل جثامين المتوفين بكورونا.