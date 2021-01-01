الحكومة تُكثف حملات «منع الشيشة».. و«قاسم»: الأسواق مفتوحة بشروط

تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا التي ضربت دول العالم، تواصل الدولة اتخاذ عدة إجراءات لوقاية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الأسواق الأسبوعية للمواشي وغيرها غير المنتظمة مازالت محظورة، أما الأسواق اليومية سارية مع أخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامة والحفاظ على النظام والتباعد الاجتماعي والنظافة.

عقوبة المخالفة

ولفت «قاسم»، أن الدولة أقرت حزمة من الإجراءات لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منها التشديد على المنشآت من محال ومطاعم ومقاهي وورش، التزام الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا والالتزام بتطبيق نسبة إشغال 50% في المطاعم والكافيهات لمنع الزحام والتجمعات، ومنع الشيشة، وتسيير حملات لمتابعة التزام تلك المنشآت بالضوابط ولا تهاون فى التنفيذ ومن يخالف يعرض نفسه لعقوبة الغلق لمدة تصل لأسبوع، وفى حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة .

ارتداء الكمامات

وأشار إلى أنه تم التشديد على المحافظات بعدم دخول أى موظف او مواطن لديوان المحافظات والأحياء والمبانى التابعة لها، دون ارتداء الكمامة، ومنع أى تجمعات داخل تلك المبانى مع الالتزام بتخفيض عدد العاملين ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواعيد غلق المحال

ولفت إلى استمرار حملات المتابعة من قبل الأحياء والمحافظين بالتعاون مع الشرطة لمتابعة تنفيذ المحال لمواعيد الغلق اليومية مؤكدا أن نسبة الالتزام زادت بشكل كبير فى مختلف المحافظات وذلك لمصلحة المواطنين والسماح لهيئات وشركات النظافة القيام بدورها فى تجميل وتنظيف الشوارع والميادين والحد من الضوضاء وترشيد استهلاك الطاقة، وغيرها من الأمور التى تنعكس بالايجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين.