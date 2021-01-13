«الإسكان» تحدد خطوات التنازل عن الوحدة السكنية

قد يضطر المواطن للتنازل أو إلغاء حجز الوحدة السكنية، التي تطرح من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وسحب مقدم جدية الحجز بعد التقديم، ولكنهم يخشون من صعوبة تحقيق ذلك، خوفا على خسارة المبلغ المسدد كمقدم لجدية الحجز.

ووفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للعملاء الذين تقدموا للحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي يطرحها الصندوق من حين لآخر، إمكانية التنازل عن الوحدة السكنية، وسحب مقدم جدية الحجز.

خطوات إلغاء الحجز

وهناك خطوات عدة يجب على المواطن الراغب في إلغاء الحجز، اتباعها للحصول على مقدم جدية الحجز، حيث لابد من ذهاب العميل أو من ينوب عنه بالتوكيل المطلوب إلى بنك التعمير والإسكان، فرع الدقي، قطاع الاستثمار.

وذلك لتقديم طلب التنازل عن الوحدة وتنفيذ الإجراءات القانونية للتنازل والحصول على باقي المستحق للعميل بعد خصم قيمة 1.5% من الثمن الإجمالي للوحدة طبقا لكراسة الشروط مقابل إلغاء التخصيص.

سحب مقدم الحجز يعد تنازلا عن الوحدة

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، أن سحب مقدم الحجز من المشروع، يعد بمثابة التنازل عن الوحدة السكنية، ولا يمكن للعميل أن يقدم مرة أخرى على نفس المشروع.

وأضافت «عبدالحميد»، أن العميل تتاح له الفرصة أن يقدم مرة أخرى ولكن في مشروع جديد، يطرحه الصندوق.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أنه عند زيادة عدد المتقدمين للحجز، عن الوحدات السكنية المطروحة، يتم اختيار الفائزين حسب الأولوية التي حددها الصندوق داخل كراسة الشروط، وهي الأولوية للمتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب.

أما عن طرق التواصل مع الصندوق، أوضحت «عبدالحميد»، أنه على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أي استفسار، الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188، من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن سحب مقدم جدية الحجز من إعلان معين، لا يمكن التقدم له مرة أخرى، لأنه يعد بمثابة تنازلا عن الإعلان.