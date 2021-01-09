بعد شائعة مطعم الفلاح.. حكم الشرع في أكل «كبدة الحمير»

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، اهتماما بالغا بواقعة «كبدة الحمير» التي تم تناقلها على أنها موجودة بـمطعم كبدة الفلاح بالإسكندرية، حيث تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إغلاق المحل بسبب ضبط «كبدة حمير» داخله.

من جانبه، نفى مدير مطعم كبدة الفلاح بالإسكندرية، أنيس حامد، ما تداوله البعض، مؤكدا أن سبب تشميع المحل هي مخالفة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ومن المفترض أن نعيد فتح المحل يوم الاثنين المقبل، واستئناف العمل مرة أخرى بصورة طبيعية.

وحول حكم الشرع في تناول لحوم أوكبدة الحمير، أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى مسبقة لها، أنه يحرم على المسلم لحوم الحمير، فالأصل في الحمر الأهلية عدم جواز أكلها أو ذبحها، حيث اتفق جمهور العلماء على حرمة أكل لحوم الحمير الأهلية أي المستأنسة التي تعيش بين الناس وتحمل أثقالهم.

الحمر الأهلية

وأكد رسول الله، صل الله عليه وسلم، على تحريم تلك اللحوم، وذلك في حديث جابر بن عبد الله، حيث قال «إن رسول الله صل الله عليه وسلم، نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل».

وأصدرت دار الإفتاء المصرية ثلاث فتاوى بخصوص تحريم لحوم الحمير وأكلها لثلاث مفتيين، منهم اثنين أصبحا مشايخ للأزهر الشريف، هما الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، في فتواه رقم 180، والدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الحالي، في فتواه رقم 202 لسنة 2002م، وكذلك حرمها الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ذبح الحمير

وحرم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية الحالي، أكل لحوم الحمير، مؤكدا في خطاب أرسله للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتاريخ 16 يناير 2014 للرد علي حكم الشرع في لحوم الحمير، حيث أفتى بحرمة ذبح الحمير للاستخدام الآدمي؛ مستدلا بما ورد في الصحيحين أن النبي صل الله عليه وسلم، نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.

وقال الإمام النووي في كتابه «المجموع»، إن لحم الحمر الأهلية حرام عندنا، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال الخطابي: هو قول عامة العلماء. وأكدت الدار، أنها لم تفت بجواز أكل لحم الحمير.