لماذا يصاب الشخص بفيروس كورونا رغم تناول اللقاح؟.. استشاري مناعة يجيب

مع اقتراب بدء وزارة الصحة والسكان من تطعيم لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر أولوية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية والتي جاءت على النحو التالي: «الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب الحالات الشديدة»، طرح البعض عددا من التساؤلات أبرزها سؤال «لماذا يصاب الشخص بالفيروس رغم تلقي اللقاح؟».

ومن جانبه قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة بالمصل واللقاح، إن الوقت المستغرق لفاعلية اللقاح والبدء في التعامل مع الجسم تكون خلال أسبوعين من لحظة التطعيم به.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه في هذه المدة وارد أن يصاب الشخص بالفيروس لذلك اللقاح ليس له علاقة في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن الإصابة بالفيروس تتعلق أيضا بنوع اللقاح ودرجة فاعليته بمعنى أن اللقاح الصيني فاعليته 86% وممكن أن يتعرض الشخص للإصابة بالفيروس ولكن الإصابة تكون بسيطة وتكون أقل حدة دون الدخول في مضاعفات خطيرة.

وأكد استشاري المناعة أنه لا يوجد لقاح فعال 100%، ومن الوارد حدوث الإصابة بعد تلقي اللقاح لكن لن تكون الإصابة لمن تلقى اللقاح كمن لم يتلقاه.

وطُرح سؤال آخر من أحد المواطنين حول «هل لقاح فيروس كورونا سيكون موسمي مثل الإنفلونزا الموسمية؟»، وأجاب الحداد عن ذلك قائلا: لا يوجد دراسة حاليا تثبت أن لقاح فيروس كورونا سيكون كل عام ولكن الأحاديث تسير حول ذلك بالفعل.

وزارة الصحة والسكان تستعد لإطلاق حزمة من المواقع الإلكترونية

تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق حزمة من المواقع الإلكترونية هذا الأسبوع متعلقين بفيروس كورونا تأتي على رأس هذه المواقع، النسخة الكاملة للموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا من المواطنين الراغبين في الحصول عليه.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ستطلق موقع إلكتروني خاص بمبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان الأسبوع الماضي، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.