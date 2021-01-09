من «الصحة» لمصابي كورونا العزل المنزلي: ممنوع استقبال أي ضيوف

حذرت وزارة الصحة والسكان مصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي، من بعض الأمور المتعلقة بالكمامات، وفق منشور توعوي حديث لها.

وتضمن المنشور ما يلي:

- إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا احرص على تغير الكمامة بشكل دوري أو عند تلفها أو ابتلالها.

- في أثناء فترة العزل المنزلي، التزم بآداب العطس والسعال، قم بتغطية الفم والأنف بالكوع أو بمنديل وتخلص من المنديل في سلة مهملات ثم قم بغسل اليدين باستمرار أو استخدام مطهر الكحول.

- لا يجب استقبال الضيوف طوال فترة العزل المنزلي للحد من انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

- وفي نصيحة غذائية للوقاية من فيروس كورونا، يمكن تناول كوب من اللبن في الصباح والمساء لكونه غنيًا بالبروتين والزنك واللذان يعملان على تقوية مناعة الجسم.

وتواصل وزارة الصحة برفع أقصي درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كل مستشفيات الوزارة علي مستوي الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت وزارة الصحة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 754 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 117529 حالة حتى اليوم.

وذكرت وزارة الصحة، أنَّ إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الان هو 147810 حالة من ضمنهم 117529 حالة تمّ شفاؤها، إضافة إلى تسجيل 8085 حالة وفاة، وطبقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن أعراض الفيروس إذا زالت لمدة 10 أيام من الإصابة يعد ذلك مؤشرًا لتعافي المريض.