من الصحة للمواطنين: علامات تشير لإصابتك بكورونا دون أن تدري

يشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد، ارتفاعا في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، وحذرت وزارة الصحة والسكان من ارتفاع الإصابات بالفيروس بداية من شهر ديسمبر ويناير وفبراير وهو ماحدث.

وحرصت وزارة الصحة والسكان على تحديد أعراض الإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأن هناك تشابها كبيرا بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وأعراض فيروس كورونا.

الصحة لـ«المواطنين»: ضيق التنفس مع ارتفاع درجة الحرارة مش برد.. اتصل بينا فورا

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها: «إذا ظهرت عليك أعراض ضيق التنفس خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، أو الكحة عليك طلب الخط الساخن 105 أو الذهاب إلى أحد مستشفيات الحميات فورا».

وطالبت الدكتورة هالة زياد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بعدم التراخي عند ظهور أعراض فيروس كورونا أو أعراض الاشتباه والذهاب إلى المستشفيات، مشيرة إلى وصول عدد مستشفيات وزارة الصحة التي تستقبل حالات فيروس كورونا إلى 363 مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة، مضيفة إلى ضم هذه المستشفيات 4500 ألف سرير و4500 سرير رعاية و2500 جهاز تنفس صناعي.

واتفق الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، مع حديث الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بضرورة الاتصال بالطبيب المختص أو الذهاب للمستشفى في حال الشعور بأي أعراض معلقا «محدش يقول دا دور برد عادي إحنا اللي بنقول عندك الفيروس من عدمه».

وتابع في تصريحات تليفزيونية له أن لقاح فيروس كورونا سيكون متاحا لكل الفئات ولكن تباعا، والأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس.

ونفت وزارة الصحة والسكان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تحذير الوزارة المواطنين من الذهاب للمستشفيات في حال الشعور بأعراض كورونا أو أي مرض آخر.

وأكدت الوزارة أن جميع المستشفيات متأهبة لاستقبال المرضى سواء مرضى فيروس كورونا أو غيرهم.