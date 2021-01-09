«التجارة» تعلن الإفراج عن شحنات موالح مصدرة للصين: تفتيش بفيديو كونفرانس

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نجاح جهود المكتب التجاري المصري ببكين في التوصل إلى اتفاق مع الجمارك الصينية يقضي باستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصيني بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضي 2019-2020، وذلك لحين اعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالي 2020-2021.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أحمد مغاوري دياب رئيس التمثيل التجاري، أنَّ المكتب التجاري المصري بالعاصمة الصينية بكين تلقى عددًا من الاستفسارات والشكاوى من المصدرين المصريين بشأن وجود شحنات من الموالح المصرية لم يتمّ الإفراج عنها من الموانىء الصينية بداعي طلب الجانب الصيني قائمة بالمحطات والمزارع المعتمدة للموسم التصديري الجديد 2020-2021 وإضافة متطلبات جديدة خاصة بالتفتيش على المحاصيل المصدرة.

ولفت إلى أنَّه تمّ التنسيق مع الحجر الزراعي المصري وكذلك مع الجمارك الصينية حيث ساهمت الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق بالعمل بنفس قائمة الموسم الماضي مع إضافة قائمة بمحطات التعبئة التي تمّ إضافتها حديثاً لهذا الموسم.

وأشار إلى أنَّه تمّ الاتفاق أيضاً على إجراء تفتيش على المنتجات المصدرة لعدد من المزارع وذلك عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لتسهيل إجراءات التصدير مع الإفراج الفوري لكل شحنات الموالح المصرية الموجودة داخل الموانىء الصينية.

وأشاد بالجهود الكبيرة للمكتب التجاري المصري ببكين برئاسة المستشار تجاري ماهيتاب فؤاد في سرعة حل هذه المشكلة والتي كانت ستؤثر سلباً على نفاذ الموالح المصرية إلى السوق الصيني.