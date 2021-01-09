محافظة القاهرة تنفي اقتطاع جزء من مدفن رجاء الجداوي لعمل شارع

في أول تعليق من محافظة القاهرة على ما تردد عن اقتطاع جزء من مدفن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في البساتين لصالح الطريق الدائري وأعمال تطوير الشارع، نفى اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، ما تردد عن اقتطاع جزء من مدفن الفنانة رجاء الجداوي لصالح الطريق الدائري، مضيفا لـ«الوطن» أنه لا صحة لما تردد عن إزالة أي أجزاء من المدفن، لافتا إلى أنه لم يتم الاقتراب من المقابر حاليا، ولا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي باقتاطع جزء من مقبرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لصالح الطريق الدائري، حيث تداولت صورة عبارة عن فتحة بالجهة اليمنى من المدفن بزعم أن مساحة كبيرة من المدفن سيتم اقتطاعها في إطار توسعات الدائري.

وأشار إلى أن الإصلاحات تتم بعيدا عن المقابر وهي في الشارع ولن يؤخذ مترا واحدا من المدفن كما يردد البعض، لافتا إلى أن الحي يشهد أعمال تطوير وإصلاحات متنوعة لخدمة المواطن.

حالة مدفن الجداوي

وفي أكتوبر الماضي، نشرت «الوطن» صورا لمدفن الفنانة رجاء الجداوي، ووضعه الذي كان مهملا للغاية وتواجد حشرات ومخلفات وحطام، ما جعل إحدى معجبات الراحلة التعليق على تدوينة عبر موقع الصور الشهير «انستجرام»، موجهة حديثها لأميرة ابنة الفنانة الراحلة: «معلش يا أميرة اتقبلي مني الكلمتين دول، أنا شفت فيديو لمدفن مدام رجاء، هو ماله المدفن مكسر وكأنه صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة تدخل منها الحشرات».