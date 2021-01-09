أطباء يفسرون قلة شراسة كورونا رغم الانتشار: السر في التكاثر

تصريحات جديدة واكتشافات مختلفة كل يوم بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من بينها ما ذكره الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن تحور فيروس كورونا مستمر، ولكن ستطرأ عليه تغيرات جديدة بعد وصوله إلى 210 دولا تجعل خطورته تقل، على الرغم من انتشاره على نطاق العالم أجمع.

أستاذ أمراض معدية: مع كل تحور لكورونا يكون أضعف من السابق

الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، يفسر الأمر قائلا إن فيروس كورونا المستجد كلما تحور من جيل لآخر يقل عنفه، لافتًا إلى أن تصنيع التطعيمات يكون من خلال إدخال الفيروس في مزارع ونقله وتمريره بينهم إلى أن يصبح أضعف وفي حالة همدان، بعدها يستخدم في التطعيم، مشيرًا إلى أنه في الفيروسات الأخرى مثل الإنفلونزا الشخص المصاب بها عن طريق عدوى من آخر تكون إصابته أقل من مصدر العدوى.

«سلامة»: كورونا في المستقبل سيكون مثل الإنفلونزا

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن تكاثر الفيروسات باستمرار يجعلها أضعف، وهى طبيعة تكوينها بصفة عامة، لافتًا إلى أنه مع الوقت سيتم التعامل مع فيروس «كوفيد 19» مثل الإنفلونزا العادية التي في بداية ظهورها قتلت نحو 60 مليون مواطن، ومع الوقت أصبحت فيروسا متعايشا مع الجميع بشكل طبيعي، وهو ما سيحدث في المستقبل مع الفيروس المستجد.

استشاري باطنة: من خصائص الفيروسات أنها تضعف مع الانتشار

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن من ضمن خصائص الفيروسات والأوبئة قلة شراستها مع زيادة معدل الانتشار، وهو ما حدث مع جميع الفيروسات السابقة لـ«كوفيد 19» التي قلت ضراوتها.

«عز العرب»: لا يمكن الحكم على كورونا حاليا إلا بعد إجراء الدراسات عليه

ولفت «عز العرب»، إلى أنه من المتوقع أن يحدث ذلك مع الفيروس المستجد، لكن لا يمكن الجزم بذلك حتى الآن، إلا بعد إثباته عن طريق الدراسات العلمية المُوثقة، خاصة أن فيروس «كوفيد 19» لم يتخط زمن ظهوره العام الواحد، كما أن أعداد الوفيات والإصابات بعدواه في تزايد مستمر بأغلب دول العالم.