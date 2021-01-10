بعد إعلان فتح باب التقديم.. 10 مستندات مطلوبة للقيد بنقابة الصحفيين

أعلنت لجنة القيد في نقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، أمس، عن فتح باب التقدم للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين وذلك خلال الفترة من الأحد 17 يناير الحالى الى 23 يناير، كما قررت اللجنة فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين الجديدة من الأحد 31 يناير الجاري الى 15 فبراير المقبل، وشدد بيان اللجنة على مراعاة كل الإجراءات الاحترازية خلال تقديم الأوراق بمقر النقابة.

المؤهل الدراسي وعقد العمل والتأمينات

ويتطلب للتقديم للقيد بجدول تحت التمرين والحصول على عضوية النقابة 10 مستندات وأوراق رسمية وهي:

1ـ شهادة المؤهل الدراسي " بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما".

2- شهادة الميلاد.

3- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

4- عقد عمل من المؤسسة التي تم العمل بها.

5ـ خطاب ترشيح من المؤسسة لعضوية النقابة.

6ـ استمارة صادرة من التأمينات الاجتماعية توضح الموقف التأميني لدى المؤسسة التي يعمل بها.

7ـ صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه".

8 _ عدد 6 صور شخصية وحديثة.

9ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

10 ــ نماذج من الأعمال الصحفية المنشورة.

نتيجة المؤجلين خلال أسبوع

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين قد عقدت لجنة القيد للمؤجلين بلجنة تحت التمرين، يومي 1 و2 ديسمبر الماضي، وقال خالد ميري، رئيس لجنة القيد إنه من المقرر إعلان نتيجة لجنة قيد تحت التمرين «للمؤجلين» الأخيرة، خلال أسبوع، كما سيتم تحديد موعد للجنة قيد المشتغلين وتحت التمرين الجديدة فور غلق باب التقديم فورا.

وأكد ميري في بيان سابق أن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التي ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين أسئلة تحريرية، بالإضافة للأسئلة الشفوية المعتادة، استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة في اختيار المتقدمين للانضمام إلى النقابة.