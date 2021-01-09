مصدر أمني: 5 ملايين جنيه حصيلة غرامات الكمامة في الأسبوع الأول من 2021

كشف مصدر أمني أن حملات وزارة الداخلية الخاصة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة عن مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا، أسفرت عن ضبط 87 ألف مخالفة خلال 7 أيام، بقيمة 5 ملايين جنيه.

ويتم ضبط تلك المخالفات من الحملات الأمنية فقط على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

حملات الداخلية على مترو الأنفاق ووسائل النقل فقط

وأضاف المصدر أن حملات الداخلية تستهدف تجمعات المواطنين في وسائل النقل، مثل مترو الأنفاق والأوتوبيسات وسيارات الميكروباصات، وأن حملات وزارة الداخلية مستمرة على الخارجين في القانون الذين يساهمون في تعريض حياتهم للخطر وكذلك حياة الآخرين في انتشار الوباء بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع المصدر أن حملات وزارة الداخلية لن تتوقف عن استهداف المخالفين حتى يمتثل كل شخص للتعاون والتجاوب مع إجراءات الدولة الخاصة بحماية أرواح المواطنين من الخطر، وأن الدولة بكافة أجهزتها تتعامل بحزم تام في أزمة كورونا بدأية من وزارة الصحة الموجودة على رأس المؤسسات في التعامل مع الجائحة .

الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية بالشرقية والإسماعيلية

وفي سياق متصل، شن قطاع الأمن العام حملات على البؤر الإجرامية شديدة الخطورة في مناطق «بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية».

وأسفرت الحملات عن ضبط 397 متهمًا، وبحوزتهم 24 قطعة سلاح ناري، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و20 قطعة سلاح أبيض، و32 قضية اتجار بالمواد المخدرة، و4211 حكما قضائيا متنوعا، و489 قضية متنوعة أخرى، واستهداف وضبط العناصر الإجرامية، كما تم ضبط 10عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن «الجيزة والإسكندرية والغربية وكفرالشيخ»، بإجمالي مضبوطات 7 قطع سلاح ناري.