نصيحة مصابي كورونا للأصحاء بالمنيا: البسوا الكمامات وبلاش تجمعات

حرص عدد من المصابين بفيروس كورونا ممن يتلقون للعلاج داخل مستشفى العزل بملوي، جنوب محافظة المنيا، على توجيه نصيحة وتحذير لأهاليهم وجيرانهم وغيرهم من الأصحاء، لتجنب الإصابة بالفيروس المستجد.

تضمنت نصائح مصابي كورونا ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بالوباء، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، خاصة في القرى التي تشهد تجمعات بسبب إقامة سرادقات العزاء والأفراح.

وأشاد المصابون بالرعاية الطبية التي وجدوها داخل مستشفى العزل، وحسن معاملتهم من جانب الفريق الطبي، الذي يساعدهم حتى في الوصول إلى دورات المياه، ويقدمون لهم كافة أشكال الدعم النفسي الذي يرفع من روحهم المعنوية، ويجعلهم يتماثون للشفاء سريعاً.

من ناحية أخرى، كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة سير العمل بمستشفى عزل ملوي، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

رافق نائب المحافظ، خلال الجولة، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وشملت تفقد قسم العزل بالمستشفى، ومتابعة سير العمل للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، والاستماع للمرضى والاطمئنان عليهم.

استمع نائب المحافظ لبعض المتعافين من كورونا، وكيفية حدوث إصابتهم بالعدوى، وناشدهم بتقديم التوعية لذويهم وأهليهم، بعد عودتهم سالمين إلى منازلهم، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، من خلال الالتزام بالتباعد، وارتداء الكمامات، وعدم التواجد في التجمعات التي من شأنها نقل العدوى، متمنياً دوام الصحة لهم، مؤكداً أن المحافظ يتابع باستمرار الوضع الصحي بالمحافظة، وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بمختلف مراكز المحافظة.

واطمأن نائب المحافظ على حسن سير العمل، والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه، وللحفاظ على سلامتهم، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.