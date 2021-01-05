محافـظ المنوفية: تغريم 365 مواطنا لعدم ارتداء الكمامات

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفادياً لانتشار الفيروس.

وكشف محافظ المنوفية عن تحرير 365 محضرا، غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية وغلق 302 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقاً لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وأوضح المحافظ، في بيان له، اليوم، أنه تم غلق 168محلا و31 ورشة و47 كافيه ومطعم وقهوة ، كما تم فض 18 سرادقا «فرح وعزاء»، وفض 25 سوقا بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق 8 مراكز تعليمية وحضانات، و5 صالات رياضية، خلال يوم واحد بنطاق الوحدات المحلية.

وشنت رئاسة حي غرب مدينة شبين الكوم حملة تفتيشية بنطاق الحى لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، أسفرت عن ضبط سنتر تعليمي بشارع صبري أبو علم مخالف للتوجيهات الوزارية وتم تشميع السنتر التعليمي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والحد من انتشار الفيروس، كما تم المرور على المحلات بنطاق حي غرب للتأكد من توافر كافة الاشتراطات القانونية وتم تشميع المحال غير المرخصة حفاظاً على الصالح العام.

وتأكيداً على تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية ، تابع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين وذلك بالمرور على وسائل النقل الجماعي والمواقف والمصالح الحكومية للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وأعمال التطهير والتعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعات اليومية على أرض الواقع والتأكد من تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، مناشداً المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.