الصحة: إجازة استثنائية للحوامل بعد 28 أسبوعا من تكون الجنين

أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارا بمنح المرأة الحامل، التي مضي على حملها 28 أسبوعا، إجازة حتى موعد الولادة. وقالت الوزارة في خطاب موجة للجان الطبية أن القرار يُمنح للمرأة الحامل بعد ثبوت أشعة الموجات الصوتية، ويُعطى بمعرفة اللجان الطبية وفروعها المختلفة في المحافظات.

الصحة: خروج 754 متعافي من كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 754 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 117529 حالة حتى اليوم.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن قيامها بإجراء مجموعة من الأبحاث هذه الفترة، خاصة بعد ظهور سلالات جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا المستجد، وسط أحاديث عن تغيرات بالفيروس.

أبحاث على 3 فئات للقادمين من بريطانيا

وأوضحت الوزارة في تقرير حصل «الوطن» على نسخة منه، أن الأبحاث تشمل ثلاث فئات هي القادمة من بريطانيا، وذلك لمعرفة السلالات الجديدة وخصائصها، والمتعافين من فيروس كورونا، والمتعافين من الفيروس الذين تمت إصابتهم مرة أخرى.

وتواصل «الوطن» مع مسؤول بوزارة الصحة والسكان، للإجابة عن سؤال تم طرحه هل متعافِ كورونا سيحصل علي اللقاح ضد الفيروس؟ وقال المصدر إن المتعافين من اللقاح من المفترض أن أجسامهم اكتسبت مناعة، مشيرا إلى قدرة أجسامهم على مواجهة الفيروس في حالة إصابتهم مرة أخرى به، وذلك وفقا لعدد من الأبحاث التي أجريت في العديد من المراكز.

وأصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارا ينص على عدم التصوير داخل المستشفيات، سواء كان التصوير فوتوغرافي أو فيديو أو أي نوع آخر من التصوير، ومن يخالف ذلك يُعرض نفسه للمساءلة القانونية، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

كما شمل القرار عدم السماح بوجود أجهزة هاتف محمول للمرضى بأقسام الرعاية المركزة لأي سبب من الأسباب.