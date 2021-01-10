وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء أمس، الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، بموقع إنشاء محور ديروط الحر على النيل والذى زار المحافظة، السبت، لتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كم والذى تبلغ تكلفته الإجمالية مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى والذي يربط بين الطرق (الصحراوي الشرقي ، والصحراوي الغربي ، والزراعي) للوقوف على نسب التنفيذ واستمرار العمل بالمشروع وذلك استكمالا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقًا لرؤية مصر 2030.

حضر الاستقبال المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة والمهندس حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى والمهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة للطرق والكبارى بمحافظة أسيوط والمهندس محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ولفيف من المهندسين العاملين بالمشروع والشركات المنفذة وبعض اعضاء مجلس الشيوخ والنواب.

وقال محافظ أسيوط إن زيارة الفريق كامل الوزير ستشمل تفقد أعمال المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل وتفقد مواقع العمل المختلفة بالكبارى العلوية على الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد ثم سيعقد اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والمهندسين المشرفين على التنفيذ وممثلى الشركات المنفذة للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل العقبات أمام التنفيذ واستعراض الخطة الحالية ومراحل التنفيذ بالمشروع.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروع محور ديروط العلوى على النيل يعتبر من المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً وخاصة المتعلقة بالطرق والكبارى لأنها إحدى ركائز التنمية المستدامة وتساهم فى الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية ويجرى العمل فى مرحلته الأولى ويساهم فى الربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والغربي وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15 كيلومترا وعرض 21 مترا على حارتين مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وتشمل 13 عملا صناعيا منها 2 كبارى رئيسية هى (كوبري أعلى نهر النيل بطول حوالي 1000 متر وكوبري علي السكة الحديد بطول 630 مترا أعلى طريق أسيوط- سوهاج الزراعي وسكة حديد القاهرة- أسوان وترعة الإبراهيمية) و10 كبارٍٍ سطحية و1 بربخ لمخرات السيول معلناً دعمه الكامل للمشروع وتذليل كافة المعوقات لسرعة نهو المشروع واستكمال أعمال التنفيذ فى التوقيتات المحددة.