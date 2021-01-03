وزير النقل يتفقد مشروع القطار الكهربائي «LRT»: التزموا بالخطة الزمنية

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT) «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان» الذي يبلغ طوله 90 كم بعدد 16 محطة.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي، بما يسهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.

وتابع الوزير، أعمال انشاء المحطات والأنفاق والكباري وكذلك أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع والتي تشمل (البازلت – الفلنكات- القضبان)، حيث تمّ الانتهاء من أعمال السكة في عدد من القطاعات وبلغت نسبة تنفيذها 20%، كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني - تشطيبات) 71.5 % حيث تمتد المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور وحتي محطة «العاصمة الإدارية 1» في 11 محطة، وتمتد المرحلة الثانية من محطة «العاصمة الإدارية 1» حتي محطة «العاصمة الإدارية 2» ومخطط افتتاح المرحلتين في احتفالات أكتوبر 2021.

كما تابع الوزير، أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: (العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع)، حيث تجرى أعمال الرفع المساحي وأعمال الجسات تمهيدًا لبدء أعمال التصميمات.

وشدد وزير النقل، خلال جولته، على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كل الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتمّ كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديد في المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعة الانتقال والربط بين القاهرة والمدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة).