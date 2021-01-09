رحاب الجمل لـ«الوطن»: «باسم سمرة خطر علينا.. لازم نشوف له حل»

استنكرت الفنانة رحاب الجمل، اعتداء الفنان باسم سمرة، عليها وعلى زملاءها، في أحد الفنادق الكبرى، أمس الجمعة، وذلك خلال بروفات فيلم سينمائي جديد يجمعهما.

واتهمت رحاب الجمل، في تصريحات لـ«الوطن»، باسم سمرة، بقولها: «بتهمه بأنه بقى خطر على زمايله.. وخطر علينا كلنا.. لازم نشوف له حل.. لازم تحمونا منه»، مؤكدة أنّ الأمر لا يقتصر على تهمة السب والقذف فقط.

وتابعت: «باسم سمرة فرّج علينا الناس إمبارح في الفندق، وجه لنا إهانات وشتايم كتير.. كان في حالة هستيرية.. ليه بيتعامل مع زمايله كده ومن غير أي أسباب.. إحنا بقينا في خطر كبير».

لافتة إلى احتمالية وقوع إصابات وخسائر بين الحاضرين، حال دفاعهم عن نفسهم، إذ أنه لم يكن يقبل بتدخل أي شخص، الأمر الذي دفعه لتوجيه الشتائم والسباب لـ«ويتر الفندق»، مُعربة عن أملها بقولها: «يارب الموقف ده يخليه يفوق ويرجع لصوابه تاني».

وكانت الفنانة رحاب الجمل، قد شنت هجوما عنيفا على أحد الممثلين - لم تذكر اسمه - متهمة إياه بتعاطي مخدر الحشيش، أمس، أثناء بروفة أحد الأفلام.

وكتبت الجمل منشورا تحت عنوان «الممثل السكران» عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك» قالت خلاله: «الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحكم برضو تعتبره حق مكتسب».

وأضافت: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية».

وتابعت: «المرادي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك».