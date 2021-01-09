فرح الزاهد تنافس أساطير الدراما في «الطاووس»: انتظروني رمضان 2021

استقر المخرج رؤوف عبد العزيز، على الفنانة الشابة فرح الزاهد، شقيقة الفنانة هنا، لتقديم الأدوار الرئيسية في مسلسل «الطاووس»، من بطولة النجم جمال سليمان، والمقرر عرضه رمضان المقبل 2021.

ويأتي ذلك في إطار دعم المخرج للمواهب الشابة التي يحرص على إعطائها فرصة كبيرة في كل أعماله.

«فرح الزاهد» تحتفل بمشاركتها في المسلسل بنشر صور مع فريق عمله

ونشرت فرح، عبر حسابها الشخصي بموقع وتطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة الشهير «إنستجرام»، صورا من كواليس تصوير المسلسل، تجمعها مع كل من المخرج رؤوف عبد العزيز، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعلقت عليها قائلة «أخيرًا، انتظروني في رمضان 2021 العمل مع الأساطير».

واستغل المخرج رؤوف عبد العزيز، توقف التصوير خلال فترة الاحتفال برأس السنة، وقام بترشيح العديد من النجوم المقرر التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، بجانب أنه قام بإجراء العديد من المعاينات للأماكن المقرر التصوير، خاصة في ظل حرصه الشديد على سرعة انتهاء تصوير المسلسل المقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.

الطاووس دراما اجتماعية لا تخلو من الغموض والتشويق

ومسلسل الطاووس، تدور أحداثه في إطار إجتماعي يسيطر علية الغموض والتشويق، ويشارك في بطولة بجانب جمال سليمان، كل من: سهر الصايغ، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وفرح الزاهد.

يذكر أن آخر أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز الدرامية كان مسلسل «قمر هادي»، الذي شارك في بطولته كل من هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي، كما يعد مسلسل «المواطن أكس»، و«القيصر»، من أهم أعمال المؤلف محمد ناير، بجانب أنه ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم «العنكبوت»، بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي.