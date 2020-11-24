بدايتها الحقيقية بـ"بابا فين".. فرح الزاهد تستعد لـ"حلوة الدنيا سكر"

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عبر إنستجرام، خوض شقيقتها فرح أولى تجاربها التمثيلية، من خلال مشاركتها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر".

ونشرت "هنا" عبر إنستجرام صور لشقيقتها أثناء تجهيزاتها للتصوير، معلنة مشاركتها في إحدى الحلقات بدور شقيقتها.

وترصد "الوطن" معلومات عن فرح الزاهد شقيقة هنا الزاهد..

-فرح من مواليد 28 مايو 1996.

- دخلت المجال الفني وهي تبلغ من العمر 6 سنوات من خلال الأغنية الشهيرة "بابا فين" والتي شاركت فيها بصحبة هنا الزاهد.

بعدها قدمت عددا من الإعلانات التليفزيونية ثم شاركت في مسرحية "بابا فين وإحنا فين" للفنان سعيد صالح ويونس شلبي بعدها اختفت عن الساحة الفنية بسبب التركيز في الدراسة.

وقبل إعلان خوضها لتجربة التمثيل من شقيقتها هنا ظهرت فرح مع هنا في عدد من البرامج التلفزيونية مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" ومنى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي".

"حلوة الدنيا سكر".. مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي وكريم أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.

ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، ومن المقرر بداية عرض المسلسل في نهاية الشهر الجاري.

ويخوض البطولة أمام هنا الزاهد مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، ليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.