الخميس.. استئناف حكم أحمد بسام زكي المتهم باغتصاب 3 فتيات

حددت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، جلسة 11 يناير لاستئناف أحمد بسام زكي، على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة هتك عرض 3 فتيات، وتهديدهن، وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم، في غضون الفترة ما بين عامي 2016 و2020، بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيا بالمجني عليها الأولى «س. ف»، بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية، مستخدما تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب»، عبارات وصورا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحا وتلميحا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها، بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أتى بالأفعال المبينة سلفا.