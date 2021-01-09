الخميس.. استئناف حكم أحمد بسام زكي المتهم باغتصاب 3 فتيات

الخميس.. استئناف حكم أحمد بسام زكي المتهم باغتصاب 3 فتيات
كتب:
هبة هشام
06:55 م | السبت 09 يناير 2021
أحمد بسام زكي
حددت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، جلسة 11 يناير لاستئناف أحمد بسام زكي، على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة هتك عرض 3 فتيات، وتهديدهن، وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم، في غضون الفترة ما بين عامي 2016 و2020، بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيا بالمجني عليها الأولى «س. ف»، بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية، مستخدما تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب»، عبارات وصورا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحا وتلميحا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها، بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أتى بالأفعال المبينة سلفا.