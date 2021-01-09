السيسي يوجه بتعزيز نهج الدولة لحوكمة وحسن إدارة ما تملكه من أصول

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وأكد راضي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية المتعلقة بتطوير الأراضي على مستوى الجمهورية، وكذلك شبكة المحاور والطرق الجديدة.

ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالاستمرار في تعزيز نهج الدولة لحوكمة وحسن إدارة ما تملكه من أصول، كمبدأ ثابت يحقق الاستغلال الأمثل لمواردها اقتصادياً وتنموياً وعمرانياً.

وفي ذات السياق، اطلع الرئيس السيسي على أهم محددات ومحاور مخططات التطوير التنموي واستغلال أراضي الدولة المتاحة في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك وفق المراحل والجدول الزمني المقترح، وكذلك الموقف الإنشائي والهندسي لشبكة الطرق والمحاور الجديدة على امتداد الجمهورية وربطها بالمجتمعات العمرانية المحيطة.