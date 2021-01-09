حجز 5 متهمين بالتنمر على معاق بالدقهلية: ضربوه وربطوه بعمود إنارة

قررت النيابة العامة بمركز دكرنس، في محافظة الدقهلية، مساء اليوم السبت، حجز 5 متهمين في واقعة التنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاني إعاقة ذهنية، حيث قاموا بضربه وربطه في عمود إنارة، بدافع استفزازه والسخرية منه.

وطلبت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار حسام معجوز، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، فحص كاميرات مراقبة رصدت الواقعة في مكان حدوثها، والتحفظ على محتوياتها، وانتداب مهندس فني لفحص الدراجة الآلية "توك توك" المضبوطة برفقة المتهمين.

كما طلبت نيابة دكرنس رفع البصمات من الشاسيه والموتور، وبيان إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه واستدعاء مالكها الأصلي، والتحفظ على التوك توك وهواتف المتهمين.

وتلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً برصد المتابعة الأمنية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعي فيديو يظهر فيهما مجموعة من الأشخاص خلال التنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السخرية من المجني عليه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.