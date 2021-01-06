فيديو جديد للتنمر بشاب معاق ذهنيا وربطه بعمود في الدقهلية

ظهر مقطع فيديو جديد لواقعة التنمر والسخرية من شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد متداولو الفيديو أنه لشاب من مدينة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتجمع فيها عدد من الشباب حول هذا الشباب، ويصوروه بصورة لا إنسانية، ويرفعوا الفيديوهات على مواقع التواصل.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو جديد لنفس الشاب، وهو يبكي ويتحدث بكلمات غير مفهومة، وإحدى يديه مربوطة في أحد أعمدة الإنارة، بينما يستجيب أحد الشباب لصراخه، ويفك الرباط بإشعال النار في الحبل باستخدام ولاعة، فيسقط الشاب على الأرض.

وكان أول ظهور للشاب في مقطع فيديو وهو مربوط بحبل من رقبته مثل الحيوانات، وهو يبكي بحرقة، ويصرخ ويقول: «فكوني»، وسط ضحكات مجموعة من الشباب المحيطين به، وعندما سقط الشاب علي الأرض قام أحدهم من بجذبه من ملابسه، محاولاً مساعدته على الوقوف، قائلاً له: «أوعى علشان متقعش في الترعة»، ويتابع: «صور صور».

وتسببت مقاطع الفيديو المتداولة في إثارة حالة من الغضب بين رواد صفحات التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتحرك الأجهزة الأمنية لضبط الشباب الذين ظهروا في الفيديو، ومحاسباتهم في واقعة ضرب وتعذيب والتنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد بعض المتابعين أنهم يعرفون الشاب، ويدعى «بكار» من مدينة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، وأنه تم نشر أكثر من فيديو لوقائع التنمر عليه، واستغلال إعاقته في التحقير من شأن الشاب، ووجه أحد المتابعين استغاثة لكل من النائب العام ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي.

وتكثف مباحث الدقهلية من تحرياتها للوصول إلى حقيقة هذه الفيديوهات، والأشخاص الموجودين بها، وظروف وملابسات التصوير، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.