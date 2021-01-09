الغرف التجارية: استمرار انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بسبب وفرة المعروض

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، استمرار انخفاض أسعار الخضر والفاكهة، وذلك منذ أكثر من أسبوعين حتى اليوم.

وأضاف «النجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك وفرة كبيرة في المعروضات من جميع أنواع الخضر والفاكهة، وأن الكميات متاحة للمواطنين للشراء وبأسعار منخفضة.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في الطلب على المنتجات والمحاصيل الزراعية والخضروات خاصة خلال الفترة الحالية، حيث أن هناك توافر كبير في المعروض يقابله انخفاض القوى الشرائية من قبل المواطنين وقلة الطلب عليها.

ولفت إلى ان الأسعار منخفضة ومستقرة ولم تحدث بها زيادات أو ارتفاعات، حيث أن البطاطس تباع في سوق الجملة بـ2 جنيه وتباع عند تجار التجزئة أو محلات الخضروات بـ3 جنيهات أو 3.5 جنيه للكيلو.

وأوضح أن هذا ينطبق أيضًا على الطماطم حيث تباع بسعر يتراوح بين الجنيه و3 جنيهات في سوق الجملة على حسب جودتها، وفي الأسواق بـ 3.5 للكيلو الواحد، فيما بلغت أسعار الباذنجان 75 قرشًا إلى جنيه ونصف الجنيه في أسواق الجملة.

وقال «النجيب» إن تجار سوق العبور عقدوا برتوكول تعاون مع وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية، من خلال منافذهم فى مختلف المحافظات، لطرح الطماطم في المجمعات الاستهلاكية بسعر الجملة من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، مقابل 13 و15 جنيها في سوق التجزئة أي بفارق 8 جنيهات.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص على استعداد للتكاتف مع الدولة في أي إجراءات سجري اتخاذها إذا ساءت الأحوال الجوية، وزادت كميات الأمطار لتصل إلى سيول، وذلك لضمان وصول الخضروات والفاكهة بأسعار منخفضة للمواطنين.