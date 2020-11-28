"الغرف التجارية": تراجع أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك زيادة كبيرة في المعروض من جميع أصناف الخضروات والفاكهة ما أدى إلى تراجع أسعارها، مشيرا إلى أنه على الرغم من الأمطار والظروف الجوية خلال الفترة الماضية فإنه لم يحدث أي شكوى من تدهور المحاصيل بسبب الأمطار.

وأضاف نجيب، لـ"الوطن"، أن جميع أنواع الخضر والفاكهة متوفرة في السوق بشكل كافٍ وبأسعار تناسب المواطنين، منوها بأن سبب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية هو الانتفال من محصول العروة الصيفية للعروة الشتوية، وبدأت الأسعار في الانخفاض مرة أخرى.

ولفت إلى أن الأسعار انخفضت الفترة الحالية، حيث انخفض سعر الطماطم من 15 جنيه للكيلو إلى 10.5 جنيه للكيلو، كما أن الأسعار بشكل عام منخفضة الفترة الحالية والدولة لديها مخزون كافي وانتاج من المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة.

وعقد تجار العبور بروتوكول تعاون مع المجمعات الاستهلاكية وجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية لتوريد الطماطم وعدد كبير من أصناف الخضر والفاكهة بأسعار الجملة.

ودعا التجار، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بوجود خط ساخن لتلاقي أي شكاوي من التقلبات الجوية وخاصة السيول التي أهدرت ما يقرب من 20% من أصناف الخضر والفاكهة في سوق العبور العام الماضي.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، لـ"الوطن"، إن تجار سوق العبور عقدوا برتوكول تعاون مع وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية، من خلال منافذهم فى مختلف المحافظات، وطرحت طماطم في المجمعات الاستهلاكية بسعر الجملة 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، مقابل 13 و15 جنيها في سوق التجزئة أي بفارق 8 جنيهات.