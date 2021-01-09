انتحار مصاب كورونا من شرفة عزل مستشفى ميت غمر بالدقهلية

أقدم مصاب بفيروس كورونا على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة مستشفى ميت غمر المركزي، المخصص للعزل الصحي بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم السبت، بعد أن طالب أكثر من مرة بخروجه من العزل، وأكد شهود عيان أنه يمر بأزمة نفسيه بسبب إصابته بالفيروس المستجد، دفعته للتخلص من حياته.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة ميت غمر، من مستشفى ميت غمر المركزي، بقيام المدعو «عبد العظيم أ. م.»، 59 سنة، مقيم قرية «سنتماي»، دائرة مركز ميت غمر، مصاب بفيروس كورونا المستجد، بإلقاء نفسه من شرفة غرفة العزل في الطابق الرابع بالمستشفى، مما أدى إلى حدوث إصابته بكسر فى عظام الجمجمة ووفاته فى الحال. ‎

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم ميت غمر إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال مرافقي الشاب في غرفة العزل، أكدوا أنه عبر لهم عن رغبته في مغادرة المستشفى أكثر من مرة، وغافلهم وألقى بنفسه من شرفة المستشفى في الطابق الرابع.

وبسؤال كل من «فتحي أ. ع.»، 70 سنة، فلاح، مقيم بقرية «أوليلة»، التابعة لدائرة مركز ميت غمر، و«أحمد. ع.ع.»، 35 سنة، أمين شرطة من قوة الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، ومقيم قرية «دنديط»، دائرة مركز ميت غمر، ‎والمحجوزين مع المتوفي بذات غرفة العزل، في محضر الشرطة، أكدا بأن المتوفي كان يمر بحالة نفسية سيئة لرغبته في الخروج من المستشفى، وقام بمغافلتهما وألقى بنفسه من الشرفة.

وبسؤال «مني ص. ع.»، 32 سنة، ممرضة بالمستشفي، مشرفه على غرفة الغزل، أيدت ذات المضمون‎، وبسوال نجلي المتوفي «محمد»، 36 سنة، مدرس، و«أحمد»، 28 سنة، مندوب مبيعات يقيمان بذات القرية، لم يتهما أحداً بالتسبب في وفاة ‎والدهما، ولا يشتبها في الواقعة جنائياً. ‎

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراء القانونية.