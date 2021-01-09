إخلاء منزل من السكان بعد انهيار شرفته دون إصابات بالمنيا

أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، قبل قليل، أحد العقارات القديمة، مكوناً من 4 طوابق، من سكانه، بعد انهيار إحدى شرفاته، دون إصابات، وتم غلقه وفصل تيار الكهرباء والمياه عنه، وعمل كردون حوله حفاظاً على أرواح المارة تحسباً لانهياره.

وقال الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مدينة المنيا، إنه حفاظاً على أرواح المواطنين، تم إغلاق منزل بشارع "محمد بدوي"، بحى وسط المدينة، وتشميعه بالشمع الأحمر، بعد اخلائه من السكان، تنفيذاً لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، بمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات الهندسية والقانونية.

وانتقلت لجنة تضم المهندس سامح سمعان، مدير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعرفات عبدالله رئيس الحي، ووكيل الشئون القانونية بالوحدة المحلية، للمعاينة، وتبين انهيار البلكونة بالطابق الثاني، ووجود تآكل في حديد السقف، وتم إغلاق المنزل بحضور قوات من شرطة بندر المنيا، لحين صدور القرارات الخاصة بذلك العقار، سواء بالإزالة أو ما تراه اللجنة.

وشهدت مدينة المنيا، الاثنين الماضي، انهيار عقار مكون من طابقين، بوسط المدينة، دون حدوث أي إصابات أو أضرار بشرية، وبمعاينة موقع انهيار المنزل، في شارع "الجزارين"، بحي وسط المدينة، تبين عدم وجود إصابات، وتم اخلاء المنزل من السكان.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المحلية بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لأهالي العقار المنهار، عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من عمل كردون أمنى، كما وجه لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط بمعاينة العقار، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لفصل كافة المرافق من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، حفاظاً على سلامة المواطنين.