الأهالي أبلغوا عنه.. فض حفل زفاف بقرية البرجاية في المنيا

فضت الوحدة المحلية لقرية البرجاية، التابعة لمركز المنيا، مساء اليوم الجمعة، حفل زفاف شعبيًا، بعد ورود عدة بلاغات عن وجود تجمعات، وبالتوجه للمكان تم فض المواطنين، وتم التأكيد على رفع السرادق، واتخاذ اللازم ضد المخالفين.

وكان العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، قد وجه بالمتابعة المستمرة بنطاق قرى المركز وأحياء المدينة، للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وغلق المحلات في المواعيد المقررة.

وطالب رئيس المدينة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وقال إن أي مخالفة سيتم التصدي لها بمنتهى الحزم، حرصًا على سلامة المواطنين، وحفاظًا على صحتهم.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد وجه رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية والمرور على المستشفيات والوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، للتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

ودعا المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية إلى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود، ومتابعة الاحتياجات الفعلية، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه جائحة كورونا للخروج بالوطن من هذه الأزمة، موجهًا الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ المنيا تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية لاستقبال أي شكاوي أو استفسارات على مدار الساعة، لتلقي أي شكاوى أو استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد على أرقام (114- 2342200- 2320001) بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335.