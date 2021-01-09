مستريح جديد يظهر بمغاغة في المنيا: جمع ملايين وتعثر في سداد الأرباح

مستريح جديد ظهر في مركز مغاغة بالمنيا؛ إذ اتهم الأهالي بعدد من القرى أحد الأشخاص الذي ظهر عليه الثراء السريع، بجمع أموال طائلة تقدر بملايين الجنيهات بزعم توظيفها في التجارة، ثم امتنع فجاءة عن السداد بحجة التعثر.

من جهته، قال عبدالرحمن شمس الدين، من أهالي قرية أبا البلد بمركز مغاغة، يعمل محاسب بالسعودية، إن شخص يدعي «ح»، يقيم بإحدى قري المركز، جمع أموالا من الأهالي بزعم تشغليها في التجارة، مقابل أرباح شهرية 17%، حتى أنه كان يسدد فائدة شهرية قيمتها 8 آلاف جنيه عن الـ50 ألف جنيها، مؤكدا أنه التزم بسداد الأرباح لعملاءه لمدة ثم امتنع عن السداد.

وأشار «شمس الدين» إلى أن الشخص الذي يجمع الأموال استخدم مندوبين يجوبون القرى لجمع الأموال، وهؤلاء المندوبين كانوا يذكرون أسماء أشخاص لهم سمعة طيبة حتى يحظون بثقة الأهالي، لافتا إلى أنه أنه ذات مرة استشاره أحد أقاربه قبل الدفع للمندوب، فحذره من الوقوع في عملية نصب، فرد عليه أن المندوب أبلغه أنه من ضمن الذين دفعوا أموال لاستثمارها، فنفي ذلك بشدة، وقال إنها حيلة للإيقاع بالضحايا، من خلال ذكر أشخاصا لهم سمعة طيبة.

وأضاف عبدالرحمن شمس الدين، إلى أنه رفض كل محاولات إقناعه باستثمار أمواله بهذه الطريقة، وتبين صحة توقعاته حينما بدء المستريح الجديد يتعثر في السداد، بعد أن جمع مبالغ طائلة، حتى أنه في ظل أزمة كورونا رفع سعر الفائدة الشهرية لـ20%، لكي يغري عملائه بدفع المزيد من الأموال.

وأكد المحاسب، أنه ليس من ضحايا مستريح مغاغة، محذرا جميع الأهالي من تعرضهم للنصب على يديه، وقد حدث ذلك بالفعل بعدما امتنع عن سداد الأرباح الشهرية منذ نحو 3 أشهر، ثم عاد ووعد عملائه بدفع مستحقاتهم على أقساط دون أن يفعل ذلك حتى الآن، لافتا إلى أن مستريح مغاغة له أحد المساعدين، يدعي «م-ع».

وطالب عبدالرحمن شمس الدين، بمنعهما من السفر؛ لأنهما جمعا مبالغ طائلة، وأن هناك احتمالا أن يهربا خارج البلاد، مؤكدا أن هناك بعض الضحايا باعوا منازلهم وأقاموا في شقق بالإيجار، أملا في الحصول علي الأرباح الشهرية المبالغ فيها، مشيرا إلى أن المستريح نجح في تأسيس شبكة لجمع الأموال بقرى «أبا الوقف، وأبا البلد، وقفادة، والجرنوس، وشم القلبية، وشم البحرية، وأحمد يونس، والعباسية».

في السياق ذاته، قال حمادة فؤاد الشوربجي، مقيم بمغاغة، إنه بث مقطع فيديو مباشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، يحذر فيه الأهالي من ضياع وتبديد أموالهم، بسبب إيداعها عن شخص لتوظيفها، لافتا إلى أنه حرص على بث مقطع الفيديو حتي لا تنشب مشاجرات واحتقانات بين القرى، خاصة وأن هناك صلات نسب ومصاهرة وعلاقات قوية، مؤكدا أن كل من أودع أمواله بهذه الطريقة أذنب في حق نفسه، مؤكدا أن أفراد عائلته رفضوا إيداع أموالا بهذه الطريقة لعدم اقتناعهم.