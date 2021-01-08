مصرع شاب وفتاة اختنقا إثر تسرب غاز بشقة سكنية في المنيا

لقى شاب وفتاة مصرعهما اختناقا، مساء اليوم الجمعة، نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية بمركز العدوة أقصى شمال غربي محافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوة، يتضمن ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوفاة «م.س» 21 عاما، و«ب.ج» 24 عاما، يقيمان بمدينة العدوة، اختناقا بالغاز، وذلك إثر حدوث تسرب غاز بشقة سكنية في مدينة العدوة.

وانتقل رجال البحث الجنائي والحماية المدنية، وأفادت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، أن المتوفيان لقيا مصرعهما اختناقا داخل الشقة بسبب حدوث تسرب للغاز، خاصة بعدما تبين أن جميع الأبواب ونوافذ الشقة كانت مغلقة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي العدوه المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي لمعرفة كيفية ووقت حدوث الوفاة وهل توجد شبهة جنائية أم لا، والتصريح عقب ذلك بدفن الجثتين، كما كلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الظروف والملابسات.

وكانت المنيا قد شهدت منتصف شهر أكتوبر الماضي، حدوث انفجار داخل عقار، ووجود إصابات، وبانتقال قوات الأمن والحماية المدنية بقيادة اللواء خالد مخلوف، تبين حدوث انفجار في عقار مكون من 4 طوابق، ملك ناجي لطفي محمد، تسبب في انهيار جزئي لـ6 منازل مجاورة، وجري نقل المصابين وعددهم 9 إلي مستشفي المنيا العام، وتنوعت الإصابات ما بين حروق وارتجاج.

وانتدبت النيابة العامة، معمل الأدلة الجنائية إلي مكان الحريق؛ لبيان ملابسات الواقعة، ورجحت التحريات الأولية، أن الانفجار بسبب حدوث تسرب بمواسير الغاز الطبيعي.