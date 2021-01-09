رئيس وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعي «طيبة 2» بعد 4 سنوات

قال الدكتور محمد القوصي، رئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن اجتماعه الأخير مع الرئيس السيسي سيعزز من تفعيل واستخدام القمر «طيبة 1» على المستوى الحكومي والمدني، وكان هناك حديث حول تفعيل منظومة القمر حتى يكون رابط للجهاز الإداري في الحكومة ويحقق الأمان بين كل المؤسسات الحكومية.

سينعكس على سرعة الأداء والتنمية الشاملة

وأضاف «القوصي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ذلك سينعكس على سرعة الأداء والتنمية الشاملة التي تريدها الدولة وصولا لعام 2030، وتكون الحكومة قطعة واحدة في بحث كل المشاكل التي تهم المواطنين، وسيتم استخدام القمر في النصف الثاني من العام في تحسين استغلال القمر وتوفير خدمة الإنترنت في المناطق النائية، وكان حلما لهؤلاء.

إطلاق القمر الصناعي الجديد بعد 4 سنوات

وأوضح أنه سيتم توفير الخدمة في كل الأماكن على مستوى الجمهورية، كما سيتم إطلاق القمر الصناعي الجديد (طيبة 2) بعد 4 سنوات، وسيستفيد بكل الشباكات المتقدمة، وسيظهر في قمة التكنولوجيات، وسيكون به الكثير من الإمكانيات الفريدة: «يجب أن يكون هناك استخدام للتكنولوجيات الجديدة في القمر الصناعي الجديد طيبة 2».

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عفيفي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، واللواء عبدالحميد مصطفى، مدير الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، واللواء أ.ح طارق الظاهر، مدير إدارة الإشارة، واللواء محمد البشاري، مساعد مدير إدارة الإشارة.