أولويات القطاع الخاص على مائدة أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري السوداني

استضاف جهاز التمثيل التجاري، الاجتماع الاول للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك برئاسة المهندس شريف الجبلي.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الافريقية.

وقال الدكتور أحمد مغاوري دياب رئيس التمثيل التجاري، إنَّه تمّ الدعوة لعقد هذا الاجتماع بمناسبة إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس، وذلك بهدف تحديد أولويات العمل للقطاع الخاص المصري مع الجانب السوداني وسبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة مع السودان خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الشعبين المصري السوداني.

وأشار إلى أنَّ الاجتماع قد تناول أيضًا الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف معرض الخرطوم الدولي، والذي سيعقد خلال الفترة من 21 - 28 يناير الجاري، حيث ستشارك مصر باكبر جناح فى تاريخ مشاركتها بهذا المعرض، وهو الأمر الذي يعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأوضح أنَّ العلاقات المصرية السودانية تشهد مؤخرا زخمًا سواء في مجال الزيارات الرسمية والحكومية المتبادلة، وزيارات رجال الاعمال، فضلًا عن المشاركة في المعارض التجارية، وتعزيز التجارة الحدودية، إضافة إلى تنشيط مجلس الاعمال فى الجانبين، والتعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا تطبيقات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وبدوره، أكّد الدكتور شريف الجبلي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، حرصه وأعضاء المجلس على المساهمة في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والصناعية المشتركة مع دولة السودان الشقيقة، مشيراً إلى أنَّه جار تشكيل لجان متخصصة داخل المجلس لتحديد أوجه التعاون المشترك مع الجانب السوداني.

ولفت إلى أنَّه سيتمّ أيضًا رصد أهم التحديات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، بهدف التنسيق مع الحكومة لحل هذه التحديات، وبما يسهم في تدفق وانسياب التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في السوقين المصري والسوداني.