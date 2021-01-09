طبيبة أمريكية تفجر مفاجأة: تحور كورونا يؤدي إلى نتائج اختبارات كاذبة

لم ينتهِ العالم من محاولاته لتفادي التحور الجديد لفيروس كورونا، الذي نشأ في بريطانيا، وانتقل منها لعدة دول أخرى، تزامنا مع زيادة أعداد الإصابات، حتى أعلنت إدارة الدواء الأمريكية أن التحور الجديد للفيروس، الذي ظهر في المملكة المتحدة، قد يؤدي إلى «اختبارات سلبية كاذبة»، حسب موقع «فوكس نيوز».

الدكتورة دورثي شاك، أخصائية أمراض الصدر، أوضحت أن تجارب عديدة أجريت على عدد من المرضى أظهرت نتائج خاطئة خلال الفحوصات الأولية للتأكد من إصابتهم، حيث تبين أنهم مصابين خلال إجراء الفحوصات، مشيرا إلى أن تأثير الطفرات الفيروسية للفيروس المتحور يتسبب في ظهور تلك النتائج الخاطئة حول الحالة الصحية للمصاب، لأنها مازلت غير معلومة.

كيفية تحور الفيروس ونشوء الطفرة

وأضافت دورثي لـ«الوطن»، أن الفيروس المتحور والمعروف باسم «B.1.1.7»، يتسبب في تلك النتائج الخاطئة مع أي اختبار خلال الكشف، لأنه حدثت فيه طفرة في جزء من «جينوم» الفيروس الذي تم تقييمه من خلال هذا الاختبار، لافتة إلى أن ذلك التحور ينتج عنه تباين وراثي في ​​مجموعة السلالات الفيروسية المنتشرة.

وتابعت اخصائية أمراض الصدر، أنه يتم متابعة متغيرات كورونا باستمرار لتطوير اللقاحات التي يعمل عليها الكثير من دول العالم، لتحدث الفاعلية المرجوة منها، مشيرة إلى أن ذلك يتم بمراجعة تلك الدول والشركات للبيانات التي تصلها من المؤسسات الطبية العالمية بصفة مستمرة واستخدمها في تطوير لقاحتها.

وتسبب كورونا حتى الآن في وفاة ما يقرب من 1,9 مليون شخص فيما أدت السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس الى ارتفاع كبير في عدد الإصابات، ودفعت بالعديد من الدول الى إعادة فرض إغلاق رغم بدء حملات التلقيح ضد «كوفيد-19».