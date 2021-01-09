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عاجل.. وفاة حمدي الطباخ وكيل صحة القليوبية بفيروس كورونا

كتب:

محمود البدوي
07:39 م | السبت 09 يناير 2021
الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وقالت الصفحة: «بمزيد من الحزن والأسى، ننعي فقيدنا الغالي الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والذي وافته المنية منذ قليل بمستشفي العجوزة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

وكان الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يوم الأثنين 28 ديسمبر الماضي، حيث أثبتت الأشعة والتحاليل والمسحة إصابته بالفيروس، ونقل من استراحته بمدينة بنها إلى مستشفى عزل قها.

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