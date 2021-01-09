إسرائيل وكندا في مهب سلالة كورونا الأفريقية.. وبريطانيا تتخطى الـ3 ملايين إصابة

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، منذ ظهوره في أواخر عام 2019، في الصين، انتشاره حول العالم، وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 89.726.332، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا حول العالم إلى 1.928.300، بينما وصلت حالات الشفاء من الفيروس، إلى 64.206.531.

وقبل انتهاء العام الماضي، سادت حالة من الهلع والفزع في عدد من الدول على خلفية إعلان بريطانيا وجنوب أفريقيا ظهور سلالتين جديدتين من الفيروس.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اكتشاف 4 حالات إصابة بسلالة جنوب أفريقيا لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وكانت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، وأعلنت في ديسمبر من العام الماضي رصد طفرة جينية جديدة لكورونا، وفق ما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».

وأشارت صحة إسرائيل، أن سلالتي العدوى الأولى تعود لشخص عائد من جنوب أفريقيا، والثانية مصدرها عائلة أُصيبت بعد مخالطة عائد من جنوب أفريقيا، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

والسلالة المتحورة من كورونا في جنوب إفريقيا، أكثر عدوى من الفيروس الأصلي.

من جانبها، أشارت البيانات الصادرة من الوزارة الإسرائيلية، إلى أن عدد إصابات الطفرة البريطانية للفيروس، وصلت إلى 150 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في إسرائيل، 484083، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3.633، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

وفي كندا، أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم، إصابة شخص في مقاطعة «ألبيرتا» بسلالة كورونا الجنوب أفريقية.

وقالت كبيرة مسؤولي الصحة الطبية بالمقاطعة الكندية، الدكتورة دينا هينشو، في تغريدة، إنه لا يوجد دليل في الوقت الحالي على انتقال السلالة الجديدة من الفيروس لأشخاص آخرين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وبلغ إجمالي الإصابات في كندا، 650.919، بينما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد إلى 16.788.

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قال في 23 ديسمبر الماضي، إن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من كورونا، أُصيب بها مخالطان لأشخاص قادمين من جنوب أفريقيا.

وفي بريطانيا، تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا اليوم حاجز الـ3 ملايين حالة، وقالت السلطات الصحية في البلاد، إنه تم تسجيل 59937 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 3017409 حالات.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية، إلى أنها سجلت 1035 وفاة جديدة، لتصل حصيلة وفيات كورونا إلى 80868 متوفيا.

وكانت السلطات البريطانية، صادقت على استخدام لقاح «فايزر» الأمريكي، كما وافقت على الاستخدام الطاري للقاح شركة «موديرنا» الأمريكية.

وأطلقت السلطات البريطانية في 8 ديسمبر من العام الماضي، حملة تطعيم جماعي ضد كورونا بلقاح «فايزر».

ارتفاع إجمالي إصابات الأردن إلى 305959 إصابة

وعربيا، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 796 إصابة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 305959 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وقالت الصحة الأردنية، في موجز إعلامي، إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد إلى 4009 وفيات.

وأضافت الوزارة الأردنية، أنه تم تسجيل 1590 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من كورونا في البلاد إلى 286983 حالة.

وفي سياق متصل، قال وزير الصحة الأردني، الدكتور نذير عبيدات، اليوم، إن برنامج التطعيم ضد كورونا سيبدأ الأربعاء المقبل، كاشفا عن وصول أولى شحنات لقاح «سينوفارم» الصيني، ولقاح «فايزر» الامريكي، بعد غد الإثنين.

وفي الجزائر، انطلقت، اليوم، حملة توعية بأهمية التطعيم ضد كورونا استعدادا لبداية التطعيم خلال الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.